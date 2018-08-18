السعودية تؤكد التزام المملكة بتمكين القطريين من أداء مناسك الحج

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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، التزام الحكومة السعودية بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات نظامية لتسهيل أدائهم لمناسك الحج، والنأى عن المحاولات التي يسعى لها "تنظيم الحمدين" فى تسييس الحج واستغلال الفريضة لتمرير أجندات الدوحة ونواياها المغرضة.

وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، التي جاءت بعنوان (حجاج قطر يقهرون "الحمدين"): "بالرغم من المحاولات البائسة التى انتهجها النظام القطرى لتسييس فريضة الحج من خلال منع وصول المواطنين القطريين لأداء مناسك الحج هذا العام، سواء من خلال حجب مواقع التسجيل الإلكترونى أو ترهيب المواطنين الراغبين فى أداء الحج، إلا أن الإيمان بأداء الفريضة كسر جميع الحواجز التى وضعها صانع القرار فى الدوحة بعد وصول مجاميع من الحجاج القطريين عن طريق الكويت أمس الأول، وتم تسهيل إجراءات دخولهم لإتمام الفريضة".

وخلصت إلى القول: وتبقى رسالة الحكومة السعودية واضحة وراسخة بأن المملكة لم ولن تقبل بأي محاولات لتسييس الحج واستغلال أداء الفريضة خارج إطارها الدينى والروحانى.