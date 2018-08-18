الحوثيون يداهمون مستودعات "الهجرة الدولية" وينهبون 1160حزمة مساعدات لليمنيين

إيمان حنا

أكدت مصادر يمنية بمحافظة الحديدة أن مليشيا الحوثى الإرهابية داهمت كامل مستودعات المنظمة الدولية للهجرة (international Organization for Migration) الواقعة بمدرسة معاذ بن جبل بالدريهمى، ونهبت محتوياتها من المواد الغذائية والتي تزيد عن (١١٦٠) حزمة غذائية كانت موجهة للشعب اليمنى.

وأضافت المصادر، أن المليشيا الحوثية تتواجد بالمدرسة كونها تقع ضمن مناطق عدم الاستهداف المدرجة لدى التحالف، وأكدت المصادر أن الميليشيا اعتادت الاحتماء بالأماكن المحظورة والمحمية بالقانون الدولى.

ولفتت المصادر إلى أن منظمة الهجرة الدولية لم تتخذ أى إجراء إزاء هذه الجريمة، كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الأخرى، حيث لا تسعى لإظهار اختراقات من الحوثى للقانون الدولي والإنساني والمتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستغلال المدارس للاحتماء من قوات الجيش الوطنى اليمنى والتحالف.