الجيش العراقى يدمر غرفة عمليات لـ "داعش" داخل سوريا

كتب محمد عبد العظيم

فى إطار الحرب التى ينشها الجيش العراقى على فلول تنظيم داعش الإرهابى من أجل دحره عن بكرة أبيه، تمكنت مقاتلات عراقية من تدمير غرفة عمليات لتنظيم داعش داخل سوريا، وذلك فى ضربة جوية نفذتها وقتلت خلالها عددا من المسلحين.

وقال الجيش العراقى، إن عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف المدنيين الأبرياء، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق.

وفى إطار الحرب المستمرة على التنظيم الإرهابى، تمكنت القوات العراقية أيضا من كشف مخبأ متفجرات في محافظة الأنبار، وقامت بتفجيره.

يذكر أن مصدر عسكرى عراقى، أفاد بأن عناصر داعش حاولت التسلل من سوريا للعراق 40 مرة خلال شهر يوليو الماضى، وذكر المصدر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن "عناصر داعش حاولوا التسلل إلى العراق قادمين من سوريا أكثر من 40 مرة، خلال الشهر الماضي، مبينا أن ذلك تم على شكل جماعات تتراوح بين 3 و10 أشخاص.