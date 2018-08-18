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التضامن: تخصيص أتوبيسات للمرضى لتصعيدهم إلى عرفات ومنى

السبت، 18 أغسطس 2018 06:28 م
التضامن: تخصيص أتوبيسات للمرضى لتصعيدهم إلى عرفات ومنى أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة
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قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة التضامن،  انه تم استلام مخيمات عرفات و"مني" بعد التأكد من الخدمات المقدمة للحجاج، لافتا الي انة تم التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفي حجاج الدول العربية بشأن مراجعه كافة التعاقدات والخدمات لضمان جودة تقديمها من اأكبر المطوفين.

وأضاف عبد الموجود، فى بيان اليوم السبت، أنه سيتم تكثيف المكيفات داخل المخيمات وتزويدها بالمراوح وحمامات إضافية، يتم تركيبها فى منى وعرفات، مع تقديم وجبات جافة وساخنة بالمشاعر لجميع المستويات لحجاج الجمعيات وهي تكفي الحاج فالجافة تقدم في وجبتي الافطار والعشاء والساخنة في الغذاء خلاف المياة المعدنية والعصائر والفواكه الطازجة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع شركة النقل السعودية التي ستقوم بنقل وتصعيد الحجاج إلي المشاعر بنظام الرد الواحد، ومراجعة كافة الباصات المخصصة لنقل 12445 ألف حاج البالغ عددهم 270 باص بخلاف 12 باص احتياطى، لافتا إلى أنه تم تخصيص باصات للمرضي وأصحاب الأعذار المرضية الذين يعانون من مشاكل صحية لنقلهم إلى عرفات لأداء المناسك، ثم عودتهم من مزدلفة إلى مقر إقامتهم بمكة مع توكيلهم لزويهم لرمى الجمرات حرصا علي سلامتهم مع تخصيص عدد 2 ورشة متنقلة لمتابعة اية اعطال قد تنتج للباصات خلال فترة تصعيد الحجاج.

 

وأوضح  عبد الموجود أنه يتم التنسيق حاليا مع المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لتخصيص موقف سيارات للحجاج بعرفات ومني امام المخيمات تسهيلا لانتقال الحجاج من المخيم الي الباص للانتقال من عرفة الي المزدلفة لافتا الى  انة تم التنسيق مع بعثة  الاوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ علي جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات  لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر.

 


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التضامن

ايمن عبد الموجود

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عرفات ومني




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