الأمين العام للجامعة العربية ينعى كوفى عنان ويقدم التعازى لأسرته

كتب مصطفى عنبر

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كوفى عنان، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، والذى وافته المنية اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء والجهد المقدر فى مجال العمل السياسى والدبلوماسى والإنسانى، شهدت توليه العديد من المناصب الهامة توجت بتوليه أعلى منصب دبلوماسى دولى خلال الفترة من 1997 إلى 2006، وتقدم الأمين العام بخالص التعازى فى هذا الإطار إلى أسرة الفقيد وإلى حكومة وشعب دولة غانا.

وقال السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط وجه برقية عزاء فى هذا الصدد إلى كل من أرملة الفقيد وحكومة غانا، مثمناً عالياً الالتزام الكبير الذى أظهره "عنان" فى التعامل مع العديد من القضايا الدولية خلال توليه منصب السكرتير العام، خاصة تلك المتعلقة بالعالم النامى، وبالتوصل إلى حلول للأزمات والنزاعات الدولية الكبيرة، وهو ما لمسه شخصيا إبان تواصله الشخصي الوثيق معه عندما عاصره خلال فترة عمل أبو الغيط كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وأيضاً خلال الفترة اللاحقة التي شهدت تولي أبو الغيط منصب وزير الخارجية، مضيفاً أن هذا الالتزام استمر مع توليه منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا مع بدايات الأزمة السورية، وأيضاً من خلال النشاطات الهامة التي اضطلعت بها "مؤسسة كوفي عنان".