وزير البترول يوجه بزيادة كميات الوقود وتوفير 100ألف أسطوانة بوتاجاز بالعيد

كتب أحمد أبو حجر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات قطاع البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتجارة الخارجية والتخطيط والمشروعات ورؤساء شركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية لبحث استعدادات قطاع البترول لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبحث الوزير خلال اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، مع قيادات الوزارة خطط ضمان استمرار استقرار سوق المنتجات البترولية والغازات الطبيعية ومواجهة الزيادة المرتقبة فى الاستهلاك خلال إجازة عيد الأضحى، والاطمئنان على موقف توافر امدادات الوقود من البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز والأرصدة من الإنتاج المحلى من معامل التكرير ومستودعات الوقود وكذلك موقف برامج الاستيراد وانتظام استقبال الشحنات المستوردة.

ووجه وزير البترول بزيادة كميات الوقود التى يتم ضخها خاصة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لمواجهة الزيادة فى حركة السفر لأماكن قضاء الإجازات فى المدن الساحلية والبحر الأحمر والوجه القبلى.

وأكد طارق الملا، على أهمية تواجد سيارات صهريجيه تابعة لشركة السهام البترولية محملة بالوقود على محاور الطرق السريعة للتدخل الفورى فى حالة الاحتياج إليها، وكذلك استمرار تأمين احتياجات المطارات والموانئ من وقود النفاثات والسفن خلال تلك الفترة والتأكد من توافر الأرصدة .

وخلال الاجتماع أطمأن وزير البترول على استمرار استقرار سلعة البوتاجاز خلال تلك الفترة من خلال توافر الأرصدة الاستراتيجية فى مختلف المستودعات بمحافظات مصر، وأصدر توجيهاته بتشغيل مصانع شركتى بتروجاس وبوتاجاسكو لتعبئة البوتاجاز بكامل طاقتها خلال أيام أجازة العيد والاستعداد لتوفير 100 ألف أسطوانة معبأة جاهزة للتدخل السريع فى حالة الاحتياج إليها، واستمرار عمل منافذ توزيع البوتاجاز التابعة لشركة بوتاجاسكو طوال تلك الفترة لتغطية احتياجات المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

وأشار الملا إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول لمتابعة حركة المنتجات البترولية على مدار 24 ساعة والتنسيق مع غرفة المتابعة بشركات النقل والتسويق لتلقى أى استفسارات أو شكاوى وذلك على الخط الساخن 19861 لغرفة عمليات هيئة البترول ورقم 19096 غرفة عمليات بتروجاس ورقم 19492 غرفة عمليات بوتاجاسكو .