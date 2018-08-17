"مستقبل وطن" يعلن انطلاق المرحلة الثانية لدورى الحزب غدا بكافة المحافظات

كتب أمين صالح

أعلن محمد عمار أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، انطلاق المرحلة الثانية من دوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم غدا السبت بجميع المحافظات ويستمر حتى 15 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولي علي مستوي المراكز.

وأضاف عمار في تصريحات صحفية، إن دوري حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، يقام كل عام بسواعد أبناء حزب مستقبل وطن لتعزيز دور الرياضة فى المجتمع المصرى، والإهتمام بالأجيال القادمة لمستقبل الكرة المصرية، ومساعدة الموهوبين كروياً فى تغير حياتهم للأفضل.

وأكد أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، علي أهمية المشاركة الشبابية في دوري حزب مستقبل وطن، مضيفاً أن إجمالي عدد الفرق الشبابية المشاركة في دوري مستقبل وطن وصلت إلى 3692 فريقًا على مستوى الجمهورية.

وأشار أمين العمل الجماهيري بمستقبل وطن، إلى أنه فى الفترة من 15 يوليو إلي 15 أغسطس أجريت المنافسات علي مستوي المراكز، ثم من غدا السبت سيبدأ انطلاق المرحلة الثانية علي مستوي المحافظات حتي 15 سبتمبر، وإجراء المنافسات بين فرق الـ 27 محافظة لاختيار 10 فرق للتصفيات النهائية التى تقام فى الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، حيث يتم تكريم الثلاث فرق الأولى على مستوى الجمهورية فيحصل فريق المحافظة الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه والمركز الثاني 60 ألف جنيه بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن من أهم شروط المسابقة هو أن يكون عمر اللاعبين من 15 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أنه تم وضع لائحة قوية للمسابقة لضبط السلوك وتحقيق الانضباط فى الملاعب، بالإضافة إلي الاستعانه بحكام متخصصين.

ويشهد دوري حزب مستقبل وطن، في محافظة البحيرة 372 فريق، وفي محافظة مطروح 75 فريق، وفي محافظة الإسكندرية 210 فريق، ومحافظة كفر الشيخ 96 فريق، ومحافظة سوهاج بـ317 فريق، وفي محافظة البحر الأحمر بـ17 فريق، وفي محافظة السويس بـ38 فريق، وفي الإسماعيلية بـ44 فريق، وفي محافظة بورسعيد بـ60 فريق، وفي محافظة جنوب سيناء بـ57 مركز، وفي محافظة أسوان بـ56 فريق، وفي محافظة المنيا بـ413 فريق، وفي محافظة الفيوم بـ49 فريق، وفي محافظة بـ46 فريق، وفي محافظة أسيوط بـ137 فريق، وفي محافظة الغربية بـ140 فريق، وفي محافظة الدقهلية بـ362 فريق، وفي محافظة قنا بـ97 فريق، وفي محافظة الأقصر بـ48 فريق، وفي محافظة الشرقية بـ401 فريق، وفي محافظة القليوبية بـ72 فريق، وفي محافظة بني سويف بـ172 فريق، وفي محافظة الجيزة بـ413 فريق بإجمالي المحافظات 3692 فريق، وعدد23 محافظة، حتي الآن.