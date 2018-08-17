video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان يوزع 10 آلاف سلة غذائية بالحديدة من الهلال الأحمر الكويتى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:50 م
مركز الملك سلمان يوزع 10 آلاف سلة غذائية بالحديدة من الهلال الأحمر الكويتى مركز الملك سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، تسيير قافلة إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها 10 آلاف سلة إغاثية متكاملة لسكان محافظة الحديدة، فى إطار المساعدات المقدمة من مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى لليمن.

 

و ثمن نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود، دور الهلال الأحمر الكويتي، ومركز الملك سلمان للاغاثة على دورهم الإنسانى الكبير ومشاريعهم النوعية فى إغاثة الشعب اليمنى فى كافة المجالات وفى كل المحافظات اليمنية.

 

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي، أنور الحساوي، أن هذه القافلة سيتم توزيعها على سكان محافظة الحديدة، ضمن جهود الكويت وهيئة الهلال الأحمر، فى الوقوف إلى جانب الأشقاء فى الشعب اليمنى وحرص الكويت على مد يد العون والمساعدة لليمنيين فى كافة المحافظات، مثمناً التعاون المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتنسيق والترتيب لإغاثة الشعب اليمني.

 

وكان مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان، المهندس أحمد البيز، أكد خلال التدشين، أن المساعدات الكويتية تدل على وقوف دولة الكويت مع الشعب اليمنى واستشعار معاناتهم وأنها لن تتأخر يومًا عّن مد يد العون لأشقائها اليمنيين لرفع كل أشكال الظلم عنهم حتى تعود أرض اليمن كما كانت، منوهاً بالتعاون الوثيق بين مركز الملك سلمان وجمعية الهلال الأحمر الكويتى لدعم العمل الإغاثى والإنسانى فى اليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل لقاء الرئيس اليمنى مع رئيس البرلمان.. عبد ربه منصور يشيد بجهود مصر لحل الأزمة اليمنية.. ويكشف: الانتصار على الحوثيين اقترب.. وعلى عبدالعال يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتقديم دعم فنى لبرلمان اليمن

انقذوا أطفال اليمن.. "سلام بلا حدود الدولية" تطلق حملة ضد التجنيد..مسئولة بالمنظمة: 23 ألف طفل أجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات ويجندون اليمنيات.. إحدى نساء تعز: الحوثى أطلق على النار أثناء تهريبى الأدوية

الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر

مركز الملك سلمان

مساعدات للحديدة

اليمن

أخبار اليمن

الهلال الاحمر الكويتى




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة