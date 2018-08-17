مركز الملك سلمان يوزع 10 آلاف سلة غذائية بالحديدة من الهلال الأحمر الكويتى

إيمان حنا

دشنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، تسيير قافلة إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها 10 آلاف سلة إغاثية متكاملة لسكان محافظة الحديدة، فى إطار المساعدات المقدمة من مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى لليمن.

و ثمن نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود، دور الهلال الأحمر الكويتي، ومركز الملك سلمان للاغاثة على دورهم الإنسانى الكبير ومشاريعهم النوعية فى إغاثة الشعب اليمنى فى كافة المجالات وفى كل المحافظات اليمنية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي، أنور الحساوي، أن هذه القافلة سيتم توزيعها على سكان محافظة الحديدة، ضمن جهود الكويت وهيئة الهلال الأحمر، فى الوقوف إلى جانب الأشقاء فى الشعب اليمنى وحرص الكويت على مد يد العون والمساعدة لليمنيين فى كافة المحافظات، مثمناً التعاون المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتنسيق والترتيب لإغاثة الشعب اليمني.

وكان مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان، المهندس أحمد البيز، أكد خلال التدشين، أن المساعدات الكويتية تدل على وقوف دولة الكويت مع الشعب اليمنى واستشعار معاناتهم وأنها لن تتأخر يومًا عّن مد يد العون لأشقائها اليمنيين لرفع كل أشكال الظلم عنهم حتى تعود أرض اليمن كما كانت، منوهاً بالتعاون الوثيق بين مركز الملك سلمان وجمعية الهلال الأحمر الكويتى لدعم العمل الإغاثى والإنسانى فى اليمن.