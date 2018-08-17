ضبط عجلاتى وعامل قتلا عاملا بعد ممارستهما الشذوذ معه بالفيوم

قام عجلاتى، وعامل، من قرية فرقص، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بالتخلص من عامل آخر، من نفس القرية، بضربه بحجر على رأسه، بسبب مطالبته لهما بمقابل مادى، بعد ممارستهما الشذوذ الجنسى معه فى مقابر القرية.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، بورود بلاغ رقم 4326 لسنة 2018م إدارى مركز طامية، بالعثور على جثة لذكر مجهول فى العقد الثالث من العمر، يرتدى ملابسه كاملة مع انحسار بنطلونه وسرواله الداخلى حتى أسفل ركبتيه مسجاه على وجهه وسط المقابر، والجثة فى حالة تعفن كامل، ولم يتبين وجود إصابات ظاهرية عليها داخل مقابر قرية فرقص.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لعامل يدعى "أ.ع.م" 25 سنة- ، والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا سلاح نارى، وسرقات متنوعة، وضرب، وآخرهم القضية رقم 3963 لسنة 2016 م، جنايات مركز طامية "سلاح نارى".

وأمر مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى، لسرعة كشف غموض الحادث، ضم ضباط قسم المباحث الجنائية، ووحدة مباحث مركز طامية، وتوصلت إلى تحديد هوية المتهمين، بعد فحص علاقات المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبا الواقعة، هما "ع.ف.ع" (34 سنة-عجلاتي)، و"ا.ر.ع" (19 سنة-عامل)، ويقيما بقرية فرقص، لرفضهما دفع مقابل مادي لممارسة الشذوذ الجنسي مع المجني عليه.

وتمكنت قوة من المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، لنفس السبب، وأنهما استدرجا المجني عليه، لمقابر القرية، ومارسا معه الشذوذ الجنسي، وعند مطالبته لهما بدفع مقابل مادي لذلك، شلّ المتهم الثاني حركة المجني عليه، وتعدى عليه المتهم الأول بضربه بحجر على رأسه، مما أدى لوفاته في الحال.