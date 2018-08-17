صور.. مهاب مميش يلتقى وفدا من الشباب المرشحين لحضور دورة تدريبية بالصين

الإسماعيلية - السيد فلاح و جمال حراجى

التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الإسماعيلية، وفدا من شباب المنطقة الاقتصادية المرشحين لحضور الدورة التدريبية المنعقدة بدولة الصين فى الفترة من 26 أغسطس إلى 17 سبتمبر، وذلك فى إطار اهتمام المنطقة بالشباب ودعمها لهم وتحقيقاً لرؤيتها فى الارتقاء بمهارات العاملين وتشجيعهم على اكتساب مزيد من الخبرات والتعرف على سبل نهوض اقتصاديات الدول فى العالم، فيما يتعلق بالنقل واللوجستيات والمناطق الصناعية والقيمة المضافة.

وقال الفريق مهاب مميش خلال لقائه بالشباب إن اهتمام المنطقة بالشباب هو جزء من الاتجاه القومى للدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وخلق كواد بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات التنمية، وهو ما نسير عليه ونؤكد على أهميته باعتباره أحد عناصر نهضة المنطقة.

وأضاف الفريق مميش، فى بيان له، أن هناك اتجاه آخر يتمثل فى إنشاء المراكز والمعاهد الفنية والتدريبية داخل المنطقة بالتعاون مع بعض الدول المتقدمة لتحسين أداء العاملين وتأهيلهم بالشكل الكافى الذى يليق بالمنطقة الاقتصادية.

من جهة أخرى لفت الفريق مميش إلى أهمية المنطقة الاقتصادية باعتبارها جزء من دفع الاقتصاد المصرى نحو تحقيق نقلة وإحداث نهضة، مشيراً إلى امتلاكها كل عناصر التقدم بقانونها وجغرافيتها ومواردها والأهم هو أبناءها، وهو أهم استثمار سيشكل محوراً مهماً فى وضع المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس الوفد، بتقديم التهنئة للفريق مهاب مميش على ثقة القيادة السياسية فى تجديد مدة رئاسته لهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمدة عام آخر، معربا عن سعادته بالدعم والمساندة التى قدمها الفريق لشباب المنطقة فى هذه الدورة التدريبية، والتى من شأنها الارتقاء بمهارات الشباب ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الحديثة فى المناطق الاقتصادية والصناعية.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية المقامة بدولة الصين هى أحد صور التعاون بين المنطقة والحكومة الصينية باعتبارها شريكا فى عملية التنمية، وهى أكبر مطور فى منطقة العين السخنة على مساحة 7.25 كم2.