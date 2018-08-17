صور.. الداخلية تفعل مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض أسعار السلع بالمحافظات

قررت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستمرار فى تفعيل المبادرة، وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعقد عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار.
كما تم الاتفاق معهم على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الأساسية، واللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25% .
وقام مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء أنور سعيد، بالمرور الميدانى على عدد من المجمعات الإستهلاكية ومنافذ آمان وعدد من الشوادر التابعة للقطاعين العام والخاص للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وخاصة اللحوم ومصنعاتها بما يكفى احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة، وقد تم توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجاً لتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها.
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