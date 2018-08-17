video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين يرفضان مصافحة الجنس الآخر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:20 م
سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين يرفضان مصافحة الجنس الآخر سويسرا
(أ ف ب)
إضافة تعليق
قررت السلطات السويسرية فى كانتون دو فو، منع الجنسية عن زوجين مسلمين بسبب رفضهما مصافحة أشخاص من الجنس الاخر والرد على أسئلتهم.
 
وقال جريجورى جونو، عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان، اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانونى والمساواة بين الجنسين، مؤكدا على إن الزوجين لديهم مهلة 30 يومًا لتقديم استئناف.
 
وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما فى الربيع، لكن تم اعلان القرار الجمعة.
 
وقال أعضاء لجنة التجنيس أن الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر كما انهما أبديا ترددا فى الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة.
وقال بيار انطوان هيلدبران نائب العمدة، الذى كان واحدا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة انه "فى غاية الارتياح إزاء هذا القرار، مؤكدا على اقتراحه رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيون يعملون بالاتحاد الأوروبى يحصلون على جنسية أخرى

الجنس الاخر

سويسرا

الجنسية السويسرية

السلطات السويسرية




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة