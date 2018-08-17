سويسرا تمنع الجنسية عن زوجين مسلمين يرفضان مصافحة الجنس الآخر

(أ ف ب)

قررت السلطات السويسرية فى كانتون دو فو، منع الجنسية عن زوجين مسلمين بسبب رفضهما مصافحة أشخاص من الجنس الاخر والرد على أسئلتهم.

وقال جريجورى جونو، عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان، اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانونى والمساواة بين الجنسين، مؤكدا على إن الزوجين لديهم مهلة 30 يومًا لتقديم استئناف.

وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما فى الربيع، لكن تم اعلان القرار الجمعة.

وقال أعضاء لجنة التجنيس أن الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر كما انهما أبديا ترددا فى الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة.

وقال بيار انطوان هيلدبران نائب العمدة، الذى كان واحدا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة انه "فى غاية الارتياح إزاء هذا القرار، مؤكدا على اقتراحه رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى.