رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات القاهرة خلال عيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، استعداد جميع مستشفيات العاصمة على استقبال كافة حالات الطوارئ والمترددين من المواطنين على المستشفيات وإلزام جميع الأطباء والتمريض المدرجين بخطة العمل خلال عيد الأضحى بالالتزام التام بالمهام الموكلة لكل منهم وعدم إغلاق التليفونات المحمولة. مع التشديد على إجراء الصيانة الدورية لضمان صلاحية جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات مع توفير مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، وعلى أن يكون ذلك مسئولية مدير المستشفى وفى حالة وجود أعطال أو عجز بالأدوية والمستلزمات يتم إبلاغ مدير عام الطب العلاجي ومدير عام الصيدلة بالمديرية قبل الحدث بوقت كافٍ حتى يمكن الدعم.

ووجه محافظ القاهرة الدكتور مصطفى غنيم نائب رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية، بمراجعة كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والتنبيه على الأطقم العاملة بضرورة الالتزام التام بالزى المخصص لكل فئة أثناء العمل بالمستشفيات و مراجعة كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات.

كما أشار نائب رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية، إلى أنه تقرر إلغاء الأجازات والراحات للأطباء الوقائيين والمراقبين الصحيين وتوفير الأمصال والمستلزمات الطبية بمكاتب الصحة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير عدد 191 سيارة إسعاف متحركة والتأكد من صلاحية عمل الأجهزة اللاسلكية، كما خصصت غرفة طوارئ الإسعاف أرقات تليفونات ( 37477455 ، 37477442 ) لتلقي بلاغات المواطنين عليها مع مضاعفة أعداد أطقم المراقبين الصحيين والعاملين بالغرفة الوقائية، وأرقامها ( 23918968 – 23911432) وطوارئ الرعاية العاجلة 137 وطوارئ مديرية الشئون الصحية ورقمها 23911432 ورفع مستوى التنسيق مع الإدارة المركزية للطب الوقائي والعلاجي والرعاية الحرجة بوزارة الصحة لسرعة التفاعل مع أى بلاغات عن حالات اشتباه التسمم الغذائي والحوادث بجميع مناطق القاهرة ، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129 ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314- 26840902 .