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الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:39 ص
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توزيع كهرباء القناة تؤكد رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمدن الجديدة بمناسبة العيد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:00 ص
توزيع كهرباء القناة تؤكد رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمدن الجديدة بمناسبة العيد
الإسماعلية - صبرى غانم
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قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى الشركة وعلى مستوى محافظات الشرقية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالاضافة الى مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق والهايكستب ومدينة الصالحية الجديدة كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات بها  وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأضاف المهندس محمد السيد بأنه تم الاجتماع برؤوساء القطاعات على مستوى المحافظات والمدن الجديدة التى تتبع الشركة  وخلال الاجتماع تم اعلان حالة الطوارئ القصوي بالشركة نظرا لظروف أجازة عيد الأضحى المبارك وشدد علي ضرورة تواجد كافة القيادات والعاملين بجميع انحاء الشركة على مدار 24ساعه وضرورة تواجد فرق الاعطال والصيانه وفرق التدخل السريع في جميع القطاعات .

وأضاف المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، بأنه سيترأس غرفة العمليات لمتابعة كافة القطاعات اثناء فترة اجازة العيد كما قرر الغاء اجازات كافة قيادات القطاعات المختلفه وشدد على ضرورة تواجد كافة العاملين بالورادى والأعطال وان تكون على أهبة الاستعداد الدائم لمواجهة أي أعطال في أي وقت.

كما شدد على ان كافة المهمات موجوده بالمخازن وبكميات كبيرة مؤكدا انه سيتابع بنفسه كافة هندسات الشركة المختلفه علي مدار الساعه وشدد علي ضرورة تلبية نداءات المواطنين في اي وقت وانه سوف يحاسب كل مقصر وسوف يكافئ كل مجتهد كما اكد على  ضرورة تواجد مسؤل عدادات مسبوقة الدفع في جميع هندسات الشركة وان الجميع يلتزم بتقديم افضل خدمة للمواطنين ووجه التهنئة الي جميع العاملين بالشركة وشعب مصر بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

تصريحات المهندس محمد السيد (1)

 

المهندس محمد السيد

 

 

 

تصريحات-المهندس-محمد-السيد-(2)

 القرار

 

تصريحات المهندس محمد السيد (3)
 

 

 

 

 

المهندس محمد السيد


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