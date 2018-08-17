تعرف على قوافل الكشف المبكر لمستشفى أورام الأقصر لعلاج مرضى الصعيد بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل مستشفى أورام الأقصر من دورها فى خدمة 6 محافظات بصعيد مصر، حيث تواصلت الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة من أعمالها لإنجاز المرحلة قبل الجدول الزمنى المحدد لإنهاء العمل وهو 18 شهرًا، حيث قال محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن العمل بدأ فى المرحلة الثالثة فى يونيو الماضى، ومن المنتظر أن ينتهى قريباً، كما انطلقت من المستشفى قوافل طبية للكشف المبكر للسيدات عن السرطان.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى المرحلة الثالثة وتفاصيل قوافل الكشف المبكر للسيدات مؤخراً:

1. المستشفى استقبلت أكثر من 7 آلاف مريض منذ بداية عملها.

2. المرحلة الثالثة ستحول المستشفى لصرح طبى متكامل لاستكمال مسيرتها الطبية الناجحة التى بدأت قبل 3 سنوات فقط.

3. المرحلة الثالثة تقام على مساحة 28 ألف متر مربع.

4. يتكون مبنى المرحلة الثالثة للمستشفى من 4 طوابق وبه عدة أقسام.

5. المرحلة الثالثة تشمل أقسام الأشعة وتشمل رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية.

6. المستشفى ستوفر أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان و الرمد و رسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.

7. سيتم إضافة وإنشاء أول قسم أبحاث متكامل فى أمراض السرطان فى الصعيد ومعهد تمريض متقدم.

8. المرحلة الثالثة ستضيف قسم داخلى يضم 100 سرير، وقسم عيادات خارجية، وصيدلية إكلينيكية، وسكن خاص بالأطباء فى المستشفى.

9. المستشفى تنظم قوافل الكشف المبكر لسيدات الأقصر بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية.

10. يتم توفير 25 سيدة كل أسبوع للكشف المبكر لهن منذ شهر مارس 2017.

11. يتم خلال القوافل توقيع الكشف عليهن وفحصهن لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان.

12. تقدم للسيدات محاضرات لهن لتعريفهن بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر له بفحص أنفسهن بالمنزل بصورة دائمة.

13. تم تنظيم 57 قافلة للكشف المبكر بدءاً من شهر مارس 2017 وحتى الآن.

14. بلغت أعداد السيدات اللاتى تم الكشف عليهن داخل المستشفى 1425 سيدة.

15. تم اكتشاف 6 حالات ويجرى علاجهن بالمجان داخل أقسام المستشفى المختلفة.