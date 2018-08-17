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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:22 م
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تعرف على أحدث وسائل السعودية لمراقبة ورصد الحجاج المخالفين

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:59 م
تعرف على أحدث وسائل السعودية لمراقبة ورصد الحجاج المخالفين طائرات بدون طيار
كتب محمد تهامى زكى
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أعلن الحساب الرسمى للحج، أن وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية تشرع فى استخدام طائرات الدرون "طائرات بدون طيار" لرصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصةً فى محيط مكة المكرمة.

 

الحج
مراقبة الحجاج المخالفين بطائرات بدون طيار

 

ومن جانبه، أكد جمعان الزهرانى، الرائد بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة، على استخدام طائرات الدرون فى رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة فى المناطق الوعرة وداخل الأودية، مضيفًا أنه يحمل جهاز تحكم بطائرة بدون طيار، موضحًا أن الاستخدام الأساسى للدرونز يكون فى الأماكن التى لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها.

وأشار إلى أن هناك سيارة معدَّة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين، لافتًا إلى أن استخدام تلك الطائرات حقق فائدة كبيرة فى إطار حملة "لا حج بلا تصريح"، كما استُخدمت فى عمرة رمضان، وكذلك فى الحج لمراقبة المواقع.

 

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