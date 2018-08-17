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تسجيل صوتى يفضح محاولة زوجة ابن ترامب رشوة موظفة سابقة فى البيت الأبيض

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:03 ص
تسجيل صوتى يفضح محاولة زوجة ابن ترامب رشوة موظفة سابقة فى البيت الأبيض أريك ترامب ابن الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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نشرت نجمة برنامج الواقع "ذى ابرنتيس"، والمساعدة السابقة فى البيت الابيض أوماروسا مانيغولت نيومن الخميس تسجيلا صوتيا، لمكالمة هاتفية توحى بأن زوجة ابن الرئيس دونالد ترامب تحاول اسكاتها بالمال.

وسلمت مساعدة ترامب السابقة والساخطة التسجيل الى محطة "أن بى سي". وتسمع فى التسجيل لارا ترامب زوجة أريك ترامب ابن الرئيس وهى تتحدث عن عرض لوظيفة براتب 15 ألف دولار شهريا على ان يضع البيت الأبيض الشروط لاحقا لقاء ذلك، فى اشارة الى التزامها الصمت وعدم التحدث عن ترامب.

وتقول لارا ترامب لها "يبدو إلى حد ما أنك تملكين بالتأكيد بعض الأشياء التى يمكن أن تقومى بطرحها للانسحاب"، مؤكدة أن مبلغ ال15 ألف دولار سيدفعه "المانحون الصغار" لحملة ترامب.

وتضيف لارا ترامب "أقول بوضوح إنه اذا انضممت إلى الحملة لن تحدث تسربيات(...) وكل شيء والجميع سيكون ايجابيا، أليس كذلك؟".

وبعد اذاعة التسجيل أصدرت لارا ترامب بيانا لم تنف فيه الاتهامات الموجهة اليها، لكنها قالت انها شعرت انها تعرضت لخيانة من قبل زميلة سابقة كانت تعتبرها اختا لها.

وأكدت فى البيان "تحادثت مع أوماروسا كصديقة وأخت فى الحملة، وأنا مصدومة بالمطلق وحزينة لخيانتها وخرقها الثقة على مستوى شخصى عميق".

وأضافت "اتمنى ان يكون الأمر يستحق كل هذا العناء يا أوماروسا، لأن هناك بعض الاشياء التى لا يمكنك ان تحددى لها سعرا".

واشتهرت أوماروسا كمتسابقة فى برنامج "ذى أبرنتيس" الذى كان يقدمه ترامب وحصلت بعد ذلك على وظيفة فى البيت الأبيض براتب 180 ألف دولار سنوياً قبل ان يتم فصلها.

وطرحت الثلاثاء فى الأسواق كتاب "مختل" (أنهينجد) الذى تقول إنه "نظرة من الداخل على البيت الأبيض فى عهد ترامب" وتتحدث فيه عن تجربتها فى البيت الابيض.

وتقول أوماروسا فى الكتاب "لا شيء له معنى عند دونالد ترامب أكثر من نفسه"، مشيرة إلى أنه ينام فى حجرة منفصلة عن غرفة زوجته ميلانيا، وأنه أحضر سرير لتسمير البشرة إلى البيت الأبيض.

وكانت أوماروسا قد نشرت سابقا تسجيلا صوتيا لجلسة تسريحها من قبل جون كيلى كبير موظفى البيت الأبيض، واتهمت البيت الأبيض بـ"الكذب".

ويأتى نشرها للتسجيلات بينما تروج لكتابها التى تتحدث فيها عن الوقت الذى أمضته فى البيت الأبيض وهى تعمل مع الرئيس.

 

 


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