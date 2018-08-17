الوطنية الفلسطينية: الجمعة القادمة بعنوان "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"

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أعلنت الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلى .

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفى أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"، وذلك تقديرا لدورها فى مسيرات العودة وكسر الحصار ووفاء للجهود التى تقدمها.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهد شابين وإصابة 270 بنيران الاحتلال فى الجمعة الـ 21 والتى حملت اسم "ثوار من أجل القدس والأقصي".