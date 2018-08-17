video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوطنية الفلسطينية: الجمعة القادمة بعنوان "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:39 م
الوطنية الفلسطينية: الجمعة القادمة بعنوان "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" غزة - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة حتى رفع الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلى .
 
وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفى أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"، وذلك تقديرا لدورها فى مسيرات العودة وكسر الحصار ووفاء للجهود التى تقدمها.
 
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهد شابين وإصابة 270 بنيران الاحتلال فى الجمعة الـ 21 والتى حملت اسم "ثوار من أجل القدس والأقصي".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا وتصيب 100 على حدود غزة

الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 241 آخرين برصاص الاحتلال

قوات الاحتلال تغلق أبواب المسجد الأقصى واستشهاد فلسطينى بشوارع القدس

الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية

فلسطين

غزة

اسرائيل

الانتفاضة




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة