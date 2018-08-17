المالكى والنجيفى يؤكدان على ضرورة الإسراع بإعلان تشكيل الكتلة الأكبر بالعراق

بغداد أ ش أ

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى ورئيسا تحالف القرار وحركة عطاء أسامة النجيفى وفالح الفياض على ضرورة الاسراع فى إعلان تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال مكتب المالكى ، فى بيان نقلته قناة " السومرية نيوز" الخميس ، إن المالكى ناقش مع رئيس تحالف القرار وحركة (عطاء مستقبل) العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية ، لا سيما مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الانتقال السريع للبدء فى تنفيذ الخطوات الدستورية المتعلقة باعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطنى الذى يضم جميع القوى الوطنية وعقد الجلسة الأولى لتسمية الرئاسات الثلاث وإعداد البرنامج الحكومي.