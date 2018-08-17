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السيطرة على حريق داخل معهد أزهرى فى طنطا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:45 م
السيطرة على حريق داخل معهد أزهرى فى طنطا حريق - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل معهد أزهرى مساء اليوم الجمعة، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين اشتعال النيران فى مقاعد خشبية مشونة داخل المعهد.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق داخل المعهد الأزهرى بمنطقة سيجر، حيث انتقلت 3 سيارات مطافئ، وتبين اشتعال النيران فى مقاعد خشبية قديمة مشونة خلف سور المعهد، وتم إخمادها والسيطرة عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

 


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