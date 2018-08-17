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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:41 م
خالد صلاح
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السفن الحربية التركية تعترض سفينة صيد قبرصية فى المياه الدولية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:49 ص
السفن الحربية التركية تعترض سفينة صيد قبرصية فى المياه الدولية مدمرة تركية
أ ش أ
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اعترضت سفينتان حربيتان تركيتان، سفينة صيد قبرصية كانت تصطاد فى المياه الدولية بين تركيا وقبرص.

وقال مالك سفينة الصيد لوكالة الأنباء القبرصية، إن سفينة الصيد كانت فى المياه الدولية، على بعد 16 ميلا بحريا من الشواطئ التركية، عندما قامت سفينتان حربيتان تركيتان باعتراضها ومطالبتها بمغادرة المنطقة، حيث اُضطر فى النهاية إلى مغادرة المنطقة.

كما أعرب مالك السفينة عن دهشته من الحادث؛ إذ أن سفن الصيد الخاصة به تعمل فى هذه المنطقة منذ سنوات، فى حين تم الإبلاغ عن الحادث إلى إدارة الصيد والبحوث البحرية فى قبرص.

من جانبها، قالت مارينا أرجيرو رئيسة إدارة الصيد والبحوث البحرية لوكالة الأنباء القبرصية، إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية ومن المتوقع أن تحيل بدورها الموضوع إلى الأمم المتحدة.

يشار إلى أن تركيا قامت بغزو قبرص فى عام 1974 ومنذ ذلك الحين وهى تحتل 37 % من أراضى الجزيرة القبرصية.


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