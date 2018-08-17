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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:36 م
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التنمية الصناعية تعلن توفير وحدات إنتاجية جاهزة بمدينة بدر

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:59 م
التنمية الصناعية تعلن توفير وحدات إنتاجية جاهزة بمدينة بدر المهندس احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد
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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن توافر عدد محدود من الوحدات الصناعية بمدينة بدر بمجمع الصناعات الصغيرة ضمن مبادرة مضنعك جاهز بالتراخيص.

وقالت هيئة التنمية الصناعية فى منشور لها، إن المساحات المتوافرة تتراوح بين" 480م2 إلى 960م2" للأنشطة الصناعية التالية وهى الغزل والنسيج والمصنوعات الجلدية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية".

وأفاد منشور الهيئة - حصل اليوم السابع- على نسخة منه، أنه من المقرر إتاحة كراسة الشروط اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27-8-2018 حتى يوم 30-8-2018 ويتم تقديم الطلبات بعد استيفاء الشروط  اعتبارا من يوم 16-9-2018 وحتى 20-9 وتم تحديد سعر كراسة الشروط ب 2000 جنيه.

 


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