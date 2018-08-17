التخطيط: 89 مليار جنيه تكلفة تنفيذ برامج التعليم قبل الجامعى خلال 2018-2019

كتب مصطفى عبد التواب

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمقر وزارة التخطيط، وذلك بهدف مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك والإطلاع على آخر المستجدات فيما يخص تطوير العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان ما يتعلق بتخصيص مبلغ حوالى 3 مليار جنيه لدعم مشروع تابلت لكل طالب، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية فى هذا الشأن، وهو المشروع الذى يقع فى إطار تطوير العملية التعليمية ومدها بأحدث الوسائل التكنولوجية.



اجتماع وزيرا التخطيط والتعليم لمناقشة برامج تطوير التعليم

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء، أن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية للتعليم قبل الجامعى خلال العام المالى 18/2019 تبلغ حوالى 89 مليار جنيه، تُشكل مصروفات الأجور منها نسبة 80٪ فى حين تمثل الاستثمارات نسبة 11.3٪. ويتضح أن برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسى يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج، وبنسبة 66٪.

وحول حملة "أبدأ مستقبلك" التى دشنها مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط بالتعاون مع وزاراتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت هالة السعيد، أنه سيتم البدء فى تدريب وتنمية وعى المعلمين ببرامج ريادة الأعمال من 26 أغسطس الجارى حتى الأول من فبراير 2019 بمحافظة القاهرة وأغلب محافظات الصعيد ووجه بحرى والدلتا على أن يتم البدء كمرحلة أولى فى محافظات الأسكندرية، مطروح، الغربية، كفر الشيخ، والمنوفية.

وفى السياق ذاته أكدت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على ضرورة توفير خطة تفصيلية وتقييم ورد فعل المدرسين والطلبة على الحملة والتى تهدف إلى تقديم دورات تدريبية للمعلمين لإعادة نشرها على الطلاب فى المدارس من خلال جلسات وأنشطة مختلفة تهدف إلى إعداد جيل من النشئ قادر على الابداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر وصفات وفكر رائدى الأعمال منذ مرحلة المدرسة.



هالة السعيد وزيرة التخطيط وقيادات الوزارة

وفيما يتعلق بشئون الإصلاح الإدارى وإعادة الهيكلة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة وأهمية ميكنة الإدارات والمديريات التعليمية وذلك بهدف استخراج قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقى، أن الهدف الأساسى هو اتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة وتحقيق الجودة الشاملة فى التعليم، مع رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من أجل توفير تعليم يتسم بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج، ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير الدولية لزيادة تنافسية النظام التعليمى مع اتاحة الخدمة التعليمية لجميع الطلاب دون تمييز.



هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

أضاف شوقى، خلال اللقاء أنه توجد سبعة برامج أساسية لتطوير التعليم قبل الجامعى هى برامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال، تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسى، تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوى العام والفني، تنمية وتطوير التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، تنمية وتطوير التعليم المجتمعى، تنمية وتطوير الادارة التعليمية، وأخيراً برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، موضحا أنه خلال 7 سنوات سيتم توفير أكثر من مليار جنيه وهى تكلفة امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد إتاحة الامتحانات عبر Cloud System مما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.