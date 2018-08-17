الأردن يدين إغلاق السلطات الإسرائيلية جميع أبواب المسجد الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدان الأردن ، اليوم الجمعة ، إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ، عصر اليوم الجمعة ، وإخراج المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس منه.

وقالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات - فى بيان اليوم - إن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين فى جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لإلتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية، بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.

وأضافت أن ممارسات الاحتلال تمثل أيضا انتهاكاً أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التى تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة.

وحمّلت الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية ، إسرائيل كامل المسئولية عن هذه الاستفزازات، وطالبت بوقفها فوراً.

وقالت غنيمات إن الأردن يجرى اتصالات ويقوم بتحركات مكثفة من أجل إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى فورا، لافتة إلى أن المملكة على اتصال مع الأشقاء فى السلطة الوطنية الفلسطينية للتشاور والتنسيق.