إصابة عامل بعد سقوطه من قطار كفر الشيخ المنصورة بمحطة بلقاس

أصيب عامل بإصابات خطيرة وفقدان للوعى عقب سقوطه من القطار القادم من "كفر الشيخ لمدينة بلقاس وتم نقله لمستشفى العام.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من النجدة بسقوط عجوز اسفل قطار كفر الشيخ بلقاس حال نزوله من القطار بالمحطة.



على الفور انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين اصابة غمرى . م. ا . 65 سنة عامل ومقيم ببندر بلقاس، حال نزولة من القطار رقم 499 والقادم من كفر الشيخ - بلقاس حيث انزلقت قدمه واختل توازنه وسقط بين القطار والرصيف مما أدى لإصابته، بفقدان للوعى ولا يمكن استجوابه تم نقله لمستشفى بلقاس المركزى والتى قررت نقله إلى مستشفى الدولى بالمنصورة .



وبسؤال نجلته 37 سنة أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحدا، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 6083 لسنة 2018 إدارى المركز وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.