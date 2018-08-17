أسعار النفط اليوم الجمعة 17-8-2018 برنت يسجل 72.09 دولار

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 17-8-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 72.09 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى 68.82 دولار للبرميل.



تراجع البرنت غير أن برنت مازال يتجه صوب التراجع واحد بالمئة هذا الأسبوع، فى ثالث انخفاض أسبوعى على التوالى، فى غضون ذلك يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز اثنين بالمئة. غير أن برنت مازال يتجه صوب التراجع واحد بالمئة هذا الأسبوع، فى ثالث انخفاض أسبوعى على التوالى، فى غضون ذلك يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز اثنين بالمئة.

ويقول تجار ومحللون إن العائق الأكبر للأسعار هو زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية على خلفية توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة مما يضغط على النمو واستهلاك الوقود.

وقال بنك دي.بي.إس السنغافورى إن بيانات صينية تظهر ”انخفاضا مطردا“ فى النشاط وإن ”الاقتصاد يواجه عوامل معاكسة إضافية بسبب تزايد التوترات التجارية“.

فى غضون ذلك يقول بنك ميتسوبيشى يو.إف.جيه إن ضعف الليرة التركية سيقيد المزيد من النمو فى الطلب على البنزين والديزل هذا العام.

وفى الوقت الذى يبدو فيه أن الطلب يتباطأ، يبدو أن المعروض يرتفع، مما يعرقل الأسواق أكثر.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية هذا الأسبوع زيادة كبيرة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، مع ارتفاع الإنتاج أيضا.

أرامكو تضخ استثمارات قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى تقرير لشركة أرامكو صدر يوم الجمعة إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تظل ملتزمة بتلبية الطلب على النفط ”حاضرا ومستقبلا“ عبر مواصلة الاستثمار. قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى تقرير لشركة أرامكو صدر يوم الجمعة إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تظل ملتزمة بتلبية الطلب على النفط ”حاضرا ومستقبلا“ عبر مواصلة الاستثمار.

ونقل التقرير السنوى لعام 2017 عن الفالح، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة، قوله إن أرامكو واصلت استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذى يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس.