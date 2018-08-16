هل يحقق القضاء التركى مع هشام عبدالله بشأن مذكرة إنتربول القاهرة لتسليمه

كتبت : دينا الحسيني

أكدت مصادر أن الفنان الهارب هشام عبدالله المقبوض عليه حالياً بمعرفة الأمن التركى بأسطنبول لانتهاء جواز سفره وتأشيرة الإقامة، صادر له مذكرة تعميم للقبض عليه من شرطة إنتربول القاهرة، معممة بأكثر من 192 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولى، فضلاً عن تعميمها بعدد من الدول الصديقة مع مصر غير الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولى وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع" أنه بموجب هذه المذكرة نجح ضباط شرطة إنتربول القاهرة فى إيقاف هشام عبد الله للتحقيق معه حول طلب مصر تسليمه، مما يعد نجاحا لإنتربول القاهرة.

يذكر أن إنتربول القاهرة نجح مؤخرا فى استيقاف محمد محسوب وزير الشئون النيابة بحكومة الإخوان عقب وصوله مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية على متن طائرة قادمة من فرنسا، وذلك بناءً على طلب إنتربول القاهرة في 3 أغسطس الجارى، فضلاً عن احتجاز أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بألمانيا فى 20 يونيو 2015 بعدما أوقفت السلطات الألمانية الإخوانى أحمد منصور فى مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية، وكان منصور يستعد للعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود"، واستيقاف الإرهابى عبد الرحمن عز بألمانيا فى 15 أغسطس 2017 أوقفت السلطات الألمانية الإرهابى المطلوب عبد الرحمن عز، عقب تردده على برلين حيث فوجئ المتهم الهارب، أثناء إنهاء إجراءات وصولة لبرلين باستيقافه، وإبلاغه بأنه مطلوب لدى الجهات الأمنية المصرية بناءً على مذكرة تعاون ثنائية موقعة بين الإنتربول المصرى ونظيره الألمانى.