لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس غدا بمدن السعودية

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج، وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فيتوقع الخبر، غدًا الجمعة، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق "الشرقية ، الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السواحل الجنوبية الغربية من البحر الأحمر".

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الجمعة بعدد من مدن المملكة العربية السعودية :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة المنورة 42 30

الرياض 41 26

جدة 38 29

الدمام 45 28

تبوك 38 22

عرعر 40 23

جازان 38 32

نجران 39 27

الطائف 32 22

ينبع 37 29