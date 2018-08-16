ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مكبرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية، أسفرت عن ضبط 25 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

واستهدفت الحملة قطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، حيث تم تنفيذ 210 أحكام قضائة، وتحرير 48 قضية تموينية احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 460 مخالفة تعد وأشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.