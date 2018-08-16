video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مكبرة بالجيزة

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:02 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية مكبرة بالجيزة أسلحة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت عدة بؤر إجرامية، أسفرت عن ضبط 25 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص. 
 
واستهدفت الحملة قطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، حيث تم تنفيذ 210 أحكام قضائة، وتحرير 48 قضية تموينية احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.
 
كما أسفرت الحملة عن إزالة 460 مخالفة تعد وأشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 870 حكم وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بالغربية

تنفيذ 91 حكما قضائيا وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

أمن المنوفية يشن حملات أمنية ومرورية مكبرة لمواجهة المخالفين

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة