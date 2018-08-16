صور.. 60 شابا بمدينة الطود يشاركون فى مبادرة "شارك نظف" لتجميل الشوارع

شهد مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بقيادة العميد أيمن المدنى رئيس المركز، اليوم، الخميس، استكمال فعاليات لمبادرة حملات النظافة والتجميل "شارك.. نظف"، والتى تتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وقال رئيس مدينة الطود فى بيان صحفي، أن الفعاليات تضمنت أعمال النظافة ورفع القمامه والدهانات والتجميل، وقص اشجار الزينه وزراعه الاشجار من مدخل مدينة الطود، وشارع المدينه الشبابيه بالطود، وشارك فى الحملة رئيس مركز ومدينة الطود وأجهزته التنفيذية، ومسئولى إدارات الشباب والرياضة، والنظافة والتجميل بالمركز، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية، وتحت رعاية محمد بدر محافظ الاقصر.

وشارك فى فعاليات المبادرة، اكثر من 60 شاب، بحضور المتوكل عبد الغفور احمد مدير إدارة الشباب والرياضة بالطود، وحجاج عبد اللطيف احمد وكيل إدارة الشاب والرياضه بالطود، وحماده بشارى مدير إدارة النظافه والتجميل بالوحده المحليه بمركز ومدينة الطود، وعمال النظافة والتجميل بمركز الطود، قاموا خلالها بقص وتقليم الأشجار، ورفع القمامة، ودهان البلدورات، وانارة ودهان الأعمدة.