صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم بطل سباحة الزعانف علاء الدين عبد العزيز

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على استقبال اللاعب علاء الدين محمد عبد العزيز لاعب منتخب مصر للسباحة ونادى القناة الرياضى والحاصل على المركز الرابع فى بطولة العالم العشرون لسباحة الزعانف والتى اقيمت خلال شهر يوليو الماضى بصربيا ببلجراد بمشاركة 49 دولة من مختلف دول العالم وذلك لتكريمه وتسليمه شهادة تقدير ودرع مديرية الشباب والرياضة .

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أستقبل اللاعب بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن اللاعب حصل على المركز الرابع متقدمًا على العديد من أبطال العالم فى سباقات السباحة لمسافة 6 كيلو بحر مفتوح بفارق أقل من دقيقة عن المركز الأول.

وحصل علاء عبد العزيز على المركز الأول فى سباق 800 متر senior فى البطولة العربية الرابعة عشر للسباحة للزعانف وأيضًا المركز الثانى فى سباق 400 متر senior والمركز الأول فى سباق 2 كم مياه مفتوحة senior والمركز الاول فى التتابع 4x 1 مياه مفتوحة senior فى نفس البطولة، بالإضافة إلى العديد من البطولات المحلية والدولية خلال مشاراكاته الماضية.

والبطل علاء يدرس حاليًا بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس ولم تمنعه رياضته المفضله عن التفوق فى مجال دراسته وهو ينحدر من أسرة رياضية حيث يمارس اخوه أحمد نفس اللعبة وله العديد من الإنجازات الرياضية أيضًا.