سائق يقتل صديقه ويسرق هاتفه المحمول بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط سائق ونش بعد قيامه بقتل صديقه بطعنه عدة طعنات والتخلص من جثته وسط الزراعات لسرقة هاتفه المحمول .

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية وسط كمية من الهيش على حافة ترعة بمنطقة زراعية بقرية البندرة.

انتقل اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وضباط فرع الأمن العام وقيادات المركز وضباط فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمر محمد حماد سائق تروسيكل مقيم قرية سبطاس مركز طنطا، مصاب بطعنتين بالقلب وطعنة بالجانب الأيمن وطعنة بالرقبة، وبحوزته مبلغ 9 جنيهات وسرقة هاتفه المحمول، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

وعثر ضباط المباحث على التروسكيل الخاص بالقتيل على مقربة من الجثة والمحرر بشأنه المحضر 5485 إدارى مركز السنطة.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة.

وتوصلت جهود البحث أن مرتكب الواقعة المتهم محمد ابو العلا محمد حسن 26سنة عامل ونش مقيم قرية سبطاس والذى تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، وأكدت التحريات قيام المتهم باستدراج المجنى عليه قاصدا قتله وسرقته وقام بالاجهاز عليه بسلاح ابيض فأراده قتيلا والاستيلاء على هاتفه المحمول، إلا أنه فشل فى سرقة التروسيكل لعطل فنى به، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4أيام على ذمة التحقيق.