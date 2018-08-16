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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:27 م
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رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: السعودية تقف دائما جانب لبنان لدعم سيادته

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:43 م
رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: السعودية تقف دائما جانب لبنان لدعم سيادته فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، عمق العلاقات اللبنانية السعودية، والمصالح المشتركة التى تربط البلدين، فضلا عن وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ودعم استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه فى مواجهة كل المخاطر والأطماع.

جاء ذلك خلال استقبال السنيورة، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فى لبنان الوزير المفوض وليد بخارى، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إلى أن السعودية حرصت على أن تكون إلى جانب لبنان بسط سيادته على كامل ترابه، لافتا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المملكة فى لبنان والمنطقة فى مواجهة المخططات التوسعية المشبوهة التى تستهدف أمن الدول العربية.

 

 


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لبنان

السعودية

سياسة

فؤاد السنيورة




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