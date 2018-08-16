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الخميس، 16 أغسطس 2018 11:28 م
خالد صلاح
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تدشين قافلة إغاثة سعودية كويتية إلى محافظة الحديدة باليمن

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:05 م
تدشين قافلة إغاثة سعودية كويتية إلى محافظة الحديدة باليمن قافلة مساعدات - أرشيفية
أ ش أ
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتى قافلة برية مكونة من 14 شاحنة إلى محافظة الحديدة اليمنية.

وأعلن مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أحمد بن على البيز - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس أن قافلة المساعدات تحمل على متنها عشرة آلاف سلة غذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتى بالتعاون مع المركز لمحافظة الحديدة اليمنية.

وأشار إلى أنه من المقرر توزيعها على 5 آلاف أسرة محتاجة، فى إطار مكتب تنسيق المساعدات الخليجية، وذلك من المقر الدائم للمركز شمال مدينة الرياض.

 

 


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