تحرير 1264 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1264 مخالفة.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1264 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و196 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 18750جنيها، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب من سحب 45 رخصة وتحصيل 5650 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الانضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.