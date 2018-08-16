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اليوم.. غلق تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية.. وفتحه أول سبتمبر

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:00 ص
اليوم.. غلق تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية.. وفتحه أول سبتمبر مكتب التنسيق - صورة أرشيفية
كتب لؤى على
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يغلق مساء اليوم الخميس، موقع بوابة الحكومة أمام طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، إمكانية تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، بعد فتحه أمام الطلاب منذ الأحد الماضى، حيث سيتم فتح إمكانية التسجيل مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية، والتى غالبًا ستكون أول سبتمبر المقبل، حيث أوضحت آخر إحصائية أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم تجاوز 39 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع ارتفاع العدد بنهاية اليوم.

 

يذكر أن عدد الناجحين بالدور الأول 53004 طلاب وطالبات، منهم 13632 علمى بنين، 12596 أدبى بنين، 157 الشعبة الإسلامية، 12448 علمى بنات، 14171 أدبى بنات.


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موقع بوابة الحكومة

طلاب الثانوية الازهرية

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