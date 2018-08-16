video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع" تكشف تفاصيل القبض على هشام عبد الله فى تركيا بعدد الغد

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:36 م
"اليوم السابع" تكشف تفاصيل القبض على هشام عبد الله فى تركيا بعدد الغد عدد اليوم السابع
إضافة تعليق

تحت عنوان "طوارئ فى الحكومة استعداداً للأضحى" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل خطة الحكومة فى عيد الأضحى ما بين تحديد 479 مجزرا لـ«الأضاحى» وتسيير قطارات إضافية حتى نهاية الشهر ومد عمل «المترو» حتى الساعة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..

- الرئيس العراقى فؤاد معصوم فى أول حوار لصحيفة مصرية:

- نتعاون مع القاهرة لمكافحة الإرهاب.. نولى أهمية لمساهمة الشركات المصرية فى إعمار العراق.. وتشكيل الحكومة لم يتأخر.. نسعى لمواجهة تأثيرات السدود الإيرانية والتركية على الزراعة والبيئة والاقتصاد

- طوارئ فى الحكومة استعداداً لـ"الأضحى".. 479 مجزرا لـ«الأضاحى » وقطارات إضافية لنهاية الشهر.. 5 أيام إجازة الموظفين و3 أيام للقطاع الخاص.. «المترو » يعمل حتى الساعة 1:30 صباحاً.. و«التموين" 1225 طن لحوم بسعر 45 جنيها

- أسرار جديدة فى حياة البلبل الباكى.. عندما أجبر الملك فاروق عبدالغنى السيد على تطليق زوجته

- الإنتربول يطلبه بعد إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.. تفاصيل القبض على هشام عبدالله فى تركيا

- سيارات طبية لنقل المرضى من الحجاج المصريين إلى المشاعر المقدسة.. ارتفاع عدد الوفيات لـ17 حالة والعيادات الطبية تستقبل المرضى.. وأسر شهداء الشرطة: دعونا لمصر بالنصر والقصاص من الإرهابيين

- مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للأشقاء بالسودان.. بطاطين وخيام ومعدات هندسية بالتعاون مع وزارة الدفاع.. وبسام راضى: الرئيس وجّه بتلبية كل ما يحتاجه السودان من مستلزمات إغاثة

- تصف السوق المصرية بـ«الملاذ الآمن » للمستثمرين.. «بلومبرج » تشيد بالإصلاح الاقتصادى: جنّب الجنيه

- مصير الليرة التركية

- القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن فى المناطق الأكثر احتياجاً.. التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لزيادة نقاط التوزيع

- زيارة خاطفة لإسرائيل.. وفد أمنى يبحث جهود التهدئة فى فلسطين

- «إعلام المصريين » تدعم شباب الموهوبين

- الحكومة: الأعمال والعمال من مستحقات «للتأمين الاجتماعى»

- 60 ألف تظلم لطلاب الثانوية الأزهرية.. الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثانى عقب إجازة عيد الأضحى

- «حماية المنافسة ومنع الاحتكار » يحيل 70 مصنع طوب طفلى للنيابة

- بيان للجهاز: اتفقوا فيما بينهم على رفع الأسعار بدعوى زيادة أسعار الوقود

اليوم السابع

إضافة تعليق

مصر والسودان

مساعدات مصرية للسودان

أسعار اللحوم

لحوم العيد

طقس العيد




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة