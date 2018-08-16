"اليوم السابع" تكشف تفاصيل القبض على هشام عبد الله فى تركيا بعدد الغد

تحت عنوان "طوارئ فى الحكومة استعداداً للأضحى" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل خطة الحكومة فى عيد الأضحى ما بين تحديد 479 مجزرا لـ«الأضاحى» وتسيير قطارات إضافية حتى نهاية الشهر ومد عمل «المترو» حتى الساعة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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