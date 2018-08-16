video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يغلق طريق الفيوم الصحراوى جزيئًا بسبب إنشاء كوبرى لمدة 6 أشهر

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:00 ص
المرور يغلق طريق الفيوم الصحراوى جزيئًا بسبب إنشاء كوبرى لمدة 6 أشهر طريق الفيوم الصحراوى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تجرى اليوم الخميس، الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، عملية إغلاق جزئى لطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى لمدة 6 أشهر، بسبب إنشاء كوبرى علوى بالكيلو 25 تقاطع طريق أسيوط الغربى، ضمن أعمال تطوير تجريها الهيئة العامة للطرق والكبارى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وأكد مصدر أمنى، أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق بدءًا من اليوم الخميس، وستكون اﻷعمال عبارة عن إنشاء كوبرى علوى على الطريق بعرض حارتين، لكل اتجاه بالكيلو 25 يخدم القادم من القاهرة والفيوم، مع ترك الحارة اليمنى من الطريق فى الاتجاهين، لاستخدامها كمسطح أرضى تستخدمه السيارات التى ترغب فى الدخول إلى طريق أسيوط الغربى.

 

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لتلك الأعمال للبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية للكوبرى، بالجزيرة الوسطى، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم ولمسافة 200 متر بطول منطقة الأعمال، على أن يتم تسيير حركة السيارات فى باقى الطريق بـ2 حارة مرورية، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. توقف حركة المرور بشارع جامعة الدول بسبب زيادة اﻷحمال

شاهد.. المرور يوضح خطورة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى فيلم تسجيلى

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

المرور يضبط 7658 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

فيديو وصور.. توقف حركة المرور بشارع أحمد عرابى بالمهندسين بسبب أعمال المترو

اخبار الحوادث

اخبار المرور

طريق الفيوم الصحراوى

انشاء كوبرى علوى

القواعد الخرسانية

العلامات الارشادية

ادارة المرور




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة