المرور يغلق طريق الفيوم الصحراوى جزيئًا بسبب إنشاء كوبرى لمدة 6 أشهر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اليوم الخميس، الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، عملية إغلاق جزئى لطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى لمدة 6 أشهر، بسبب إنشاء كوبرى علوى بالكيلو 25 تقاطع طريق أسيوط الغربى، ضمن أعمال تطوير تجريها الهيئة العامة للطرق والكبارى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال تطوير طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق بدءًا من اليوم الخميس، وستكون اﻷعمال عبارة عن إنشاء كوبرى علوى على الطريق بعرض حارتين، لكل اتجاه بالكيلو 25 يخدم القادم من القاهرة والفيوم، مع ترك الحارة اليمنى من الطريق فى الاتجاهين، لاستخدامها كمسطح أرضى تستخدمه السيارات التى ترغب فى الدخول إلى طريق أسيوط الغربى.

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لتلك الأعمال للبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية للكوبرى، بالجزيرة الوسطى، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم ولمسافة 200 متر بطول منطقة الأعمال، على أن يتم تسيير حركة السيارات فى باقى الطريق بـ2 حارة مرورية، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.