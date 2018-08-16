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المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو ملخص زيارة السيسى لمجمع مصانع بنى سويف

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:06 ص
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو ملخص زيارة السيسى لمجمع مصانع بنى سويف زيارة السيسى لمجمع مصانع بنى سويف
كتب محمد الجالى
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نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"'مقطع فيديو بملخص افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، لمشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، وكذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.
 
 
كما يظهر بالفيديو تفقد الرئيس السيسى مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين.
 
كان الرئيس السيسى وجه فى مايو 2016 بتنفيذ مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت بمحافظة بنى سويف وذلك لتوافر كافة عوامل ومدخلات الإنتاج اللازمة بما يتماشى مع متطلبات خطط التنمية الشاملة للدولة، ودعم مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية.

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