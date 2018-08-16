الخارجية الأمريكية: محبطون من رفض المحكمة فى تركيا الإفراج عن القس برونسون

واشنطن (أ ش أ)

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت اليوم الخميس، عن قلقها إزاء رفض محكمة أزمير التركية طلب الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون.

وقالت نورت - فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى - "نحن على علم تام بالقرار الذى اتخذته المحكمة فى تركيا ونحن محبطون من هذا الإعلان، ونود أن يعود القس برونسون إلى الولايات المتحدة".

وكانت محكمة أزمير التركية رفضت أمس الإفراج عن برونسون من إقامته الجبرية، رغم الأزمة التى اندلعت بين واشنطن وأنقرة نتيجة اعتقاله.

من جانبه، عبر البيت الأبيض، أمس، عن أسفه للضرائب الإضافية التى فرضتها تركيا على البضائع الأمريكية، وقال " إن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، عاملا القس الأمريكى المحتجز أندرو برانسون بطريقة غير عادلة".