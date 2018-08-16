"اقتراحات البرلمان" تخاطب الحكومة بشأن تنفيذ 900 مشروع خدمى بالمحافظات

كتبت سمر سلامة

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص الاقتراحات برغبة التى أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث المنقضى.

وأضاف "العادلى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة عرضت بمجلس النواب تقارير عن نحو 900 اقتراح برغبة مقدمة من النواب متعلقة بمشروعات خدمية للمواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذه الاقتراحات أقرها المجلس فى الجلسات العامة وألزم الحكومة بتنفيذها، لافتًا إلى أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أرسل كل هذه التقارير للحكومة ودون فيها أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات، وذلك بالإضافة إلى أن هذه الاقتراحات تمت مناقشتها بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات ووافقوا عليها.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى ضرورة أن ترسل الحكومة تقارير للمجلس بشكل ربع سنوى عن مدى تنفيذ هذه الاقتراحات، وأن توضح أى عراقيل أو مسببات قد تمنع تنفيذ المشروع سواء عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة أو غيرها.

ولفت "العادلى"، إلى أن هذه الاقتراحات تتعلق بمشروعات خدمية تلبى احتياجات المواطنين، من مشروعات صرف صحى ومحطات مياه شرب وغاز طبيعى، وإنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات، ومكاتب بريد وإقامة كبارى ومزلقانات، ورصف أو إنشاء طرق، وغيرها.