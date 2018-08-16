video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اقتراحات البرلمان" تخاطب الحكومة بشأن تنفيذ 900 مشروع خدمى بالمحافظات

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
"اقتراحات البرلمان" تخاطب الحكومة بشأن تنفيذ 900 مشروع خدمى بالمحافظات النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات بمجلس النواب
كتبت سمر سلامة
إضافة تعليق

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص الاقتراحات برغبة التى أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث المنقضى.

 

وأضاف "العادلى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة عرضت بمجلس النواب تقارير عن نحو 900 اقتراح برغبة مقدمة من النواب متعلقة بمشروعات خدمية للمواطنين فى الدوائر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذه الاقتراحات أقرها المجلس فى الجلسات العامة وألزم الحكومة بتنفيذها، لافتًا إلى أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أرسل كل هذه التقارير للحكومة ودون فيها أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات، وذلك بالإضافة إلى أن هذه الاقتراحات تمت مناقشتها بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات ووافقوا عليها.

 

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى ضرورة أن ترسل الحكومة تقارير للمجلس بشكل ربع سنوى عن مدى تنفيذ هذه الاقتراحات، وأن توضح أى عراقيل أو مسببات قد تمنع تنفيذ المشروع سواء عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة أو غيرها.

 

ولفت "العادلى"، إلى أن هذه الاقتراحات تتعلق بمشروعات خدمية تلبى احتياجات المواطنين، من مشروعات صرف صحى ومحطات مياه شرب وغاز طبيعى، وإنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات، ومكاتب بريد وإقامة كبارى ومزلقانات، ورصف أو إنشاء طرق، وغيرها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اقتراحات البرلمان" تطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية

رئيس لجنة الاقتراحات بالبرلمان يعد مشروع قانون جديد حول التصرف فى أملاك الدولة

رئيس لجنة الاقتراحات بالبرلمان يحذر من إهمال أطفال الشوارع

"اقتراحات البرلمان" تطالب بتقسيم رسوم القمامة لشرائح ومراعاة البعد الاجتماعى

اقتراحات برلمانية لترشيد الإنفاق الحكومى.. مطالب بحصر سيارات الحكومة لطرحها بمزاد لتوفير موارد للدولة.. مراجعة الباب الثانى للموازنة يوفر 30 مليار جنيه.. وحسين عيسى: موازنة البرامج والأداء أفضل الطرق للترشيد

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

الاقتراحات

المشروعات

الحكومه




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة