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اعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال فى الجيزة بالرقم القومى

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:15 م
اعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال فى الجيزة بالرقم القومى وزير التعليم
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى، بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، للعام الدراسي 2018/ 2019.
 
ويمكن لأولياء الأمور التعرف على نتيجة القبول باستخدام الرقم القومى للطفل .
 
 
وتراوحت أعمار قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال، فى التنسيق الأول، بين 5 سنوات و10 أشهر 20 يومًا، و5 سنوات و7 أشهر و9 أيام، وذلك وفقًا للكثافات المتاحة بالإدارات التعليمية.
 
وأكدت المديرية، أنه سيتم إعلان التنسيق بالمدارس، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
 
 
 

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