اعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال فى الجيزة بالرقم القومى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى، بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، للعام الدراسي 2018/ 2019.

ويمكن لأولياء الأمور التعرف على نتيجة القبول باستخدام الرقم القومى للطفل .



وتراوحت أعمار قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال، فى التنسيق الأول، بين 5 سنوات و10 أشهر 20 يومًا، و5 سنوات و7 أشهر و9 أيام، وذلك وفقًا للكثافات المتاحة بالإدارات التعليمية.

وأكدت المديرية، أنه سيتم إعلان التنسيق بالمدارس، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.