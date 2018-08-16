أسعار النفط اليوم الخميس 16-8-2018 برنت يسجل 71.11 دولار

كتب أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس 16-8-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 71.11 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى 65.17 دولار للبرميل.

إيقاف نفط سلطنة عمان

قالت شركة دليل للنفط على موقعها الإلكترونى إن 14 عاملا اصيبوا بجروح فى عاصفة تسببت أيضا فى إيقاف عملياتها فى المربع رقم 5 فى سلطنة عمان ليل الأربعاء.

وأضافت الشركة أن ثلاثة إلى خمسة من المصابين فى ”وضع حرج“ ويتلقون علاجا فى مستشفى عبرى المرجعى إلى الغرب من العاصمة مسقط.

ولم تشر الشركة إلى حجم انتاج النفط الذى تأثر بإيقاف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء فى الموقع.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تشغل الشركة حقل دليل النفطى وثلاثة مكامن أخرى فى المربع 5 بسلطنة عمان.

وقالت الشركة فى تغريدة على توتير إنه سيجرى تقييم الوضع وإصلاح الأضرار قبل أن تعود العمليات إلى حالتها الطبيعية.

ارتفاع إنتاج جازبروم

قال عملاق الطاقة الروسى جازبروم يوم الخميس إن انتاجه من الغاز الطبيعى فى الفترة من أول يناير إلى الخامس عشر من أغسطس ارتفع 8.1 % على أساس سنوى إلى 306.9 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أن صادراتها إلى تركيا وأوروبا، مع استبعاد الجمهوريات السوفيتية السابقة، زاد 5.7 % على أساس سنوى فى نفس الفترة ليصل إلى 125 مليار متر مكعب.