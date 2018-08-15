وزير قطاع الأعمال يوجه "مصر للتأمين" بوضع استراتيجية لإدارة الاستثمارات

كتب: عبد الحليم سالم

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إدارة شركة مصر القابضة للتأمين بوضع استراتيجية جديدة لإدارة الاستثمارات والتركيز على النشاط التأمينى لرفع العوائد.

واستعرض الوزير الدراسة التحليلية التى أعدتها الشركة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة فى النشاط التأمينى والعقارى، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة تامر الباطش القائم بأعمال رئيس الشركة، وعدد من أعضاء الجمعية العامة وممثلى العاملين، وبعض الخبراء فى صناعة التأمين.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان اليوم الأربعاء أن توفيق وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة التركيز على النشاط التأمينى وتطوير معدلات الفائض التأمينى المحقق، مع إعادة تقييم الفائض عن كل منتج من المنتجات التأمينية، ودراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة.

وشدد الوزير هشام توفيق، على ضرورة تحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية خاصة فى ظل وجود استثمارات ضخمة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووضع منظومة دقيقة لمتابعة تمثيل القطاع العام فى الشركات المشتركة والتى تسهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقترب من 200 شركة، إلى جانب التواصل مع الوزارة بشأن وضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراه بغرض التداول.

واستمع وزير قطاع الأعمال العام، إلى العرض المقدم من رئيسى شركتى "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" التابعتين للقابضة للتأمين حول الموقف الحالى للشركتين ونتائج الأعمال الأخيرة وكذلك الرؤية المستقبلية.

وأكد توفيق، على ضرورة تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، مع ربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ودعم شركة مصر للتأمين نظم معلومات حديثة تشمل نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم فى تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

من ناحية أخرى، بحث وزير قطاع الأعمال العام، مع رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وكيفية تحسين العائد من نشاط الشركة الرئيسى والمتمثل فى حيازة الأصول العقارية واستثمارها، بالإضافة إلى نشاط صيانة تلك الأصول، خاصة مع امتلاك الشركة لعدد كبير من الأصول العقارية فى مواقع متميزة.