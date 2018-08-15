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وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:11 ص
وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب: محمد الأحمدى
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو سيجرى بمقر الوزارة اليوم الأربعاء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا.

يشار إلى أن المفاوضات ستعقد بعيدة عن أعين الصحفيين ولم تحدد طبيعة المواضيع التى سيتم بحثها.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشى" الساحلية الروسية، يومى 29-30 يناير الماضى، مؤتمر الحوار الوطنى السورى، تحت شعار "السلام للشعب السورى"، والذى أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

 


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