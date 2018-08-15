مياه القناة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أعطال الشبكات فى عيد الأضحى

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة، لمجابهة أى مشاكل تطرأ فى الشبكات والمحطات مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك فى إطار تفعيل تعليمات مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المهندس أحمد عزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع قطاعات التشغيل والصيانة، والمعامل والجودة، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأضاف عزب، أنه تم الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية، خاصة أيام النحر، تحسبا لاى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحى، وأيضا الاهتمام ببالوعات الساحات وأماكن صلاة العيد وتطهيرها، وحول نقاط الذبيح بالقطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، علما بأنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) طوال الـ24 ساعة.