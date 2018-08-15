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مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:49 م
مصرع ربة منزل فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد الطريق الصحراوى بالإسكندرية، حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء، وتسبب فى مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن، اخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوى منطقة الكيلو 25 تجاه الإسكندرية، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "س هــ أ 2178 مصر" نقل قيادة "م.ع.ح" 40 سنة سائق، واصطدمت بـ  "ا.ج.ح"  28 سنة ربة منزل حال عبورها الطريق، مما أدى لإصابتها بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفيت.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية العامة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

 


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