مدير جهاز الخدمة الوطنية: إنتاج 12 مليون طن أسمنت سنويا بمجمع مصانع بنى سويف

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن توفير كميات الأسمنت من أهم التحديات التى تواجه خطط مشروعات الإسكان والتعمر والبنية التحتية، وتقدير حجم الاستهلاك فى المستقبل، وذلك بستخدام مقياس نمو الاستهلاك والتشييد، وأنه سيتم الإنتاج فى نهاية عام 2018، 59 مليون طن، وفى عام 2022، إنتاج 86 مليون طن، مضيفا أن مساحة مجمع مصانع بنى سويف، 5 مليون متر مربع وبها 3 مصانع، وبإنتاج 12 مليون طن سنويا.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال افتتاح المشروعات التنموية فى بنى سويف، أن ويوجد فى مجمع مصانع بنى سويف 14 عمارة سكنية تسع 1600 فرد، كما يوجد مصطحات خضراء، وتم تنفيذ المجمع وفقا للمواصفات القياسية المتعارف عليها دولية، ويوفر 1800 فرصة عمل للشباب تم توظيف أغلبة من محافظات شمال الصعيد.

ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.