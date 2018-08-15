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محافظ سوهاج يعلن توقيع 3 اتفاقيات مع التنمية المحلية لتحسين مستوى الخدمات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:22 م
محافظ سوهاج يعلن توقيع 3 اتفاقيات مع التنمية المحلية لتحسين مستوى الخدمات محافظ سوهاج يعلن توقيع 3 اتفاقيات مع التنمية المحلية
سوهاج محمود مقبول
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قال الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إنه تم اليوم توقيع 3 اتفاقيات بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر وزارة التنمية المحلية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المناطق الصناعية وخلق مناخ جاذب للاستثمار بها.

وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (قنا، سوهاج) الممول جزئيا من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية، بقيمة 457 مليون دولار.

وأوضح المحافظ فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أنه وقع مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية "اتفاقية شراكة" بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج، بهدف التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وبين المحافظة لتنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، طوال فترة تنفيذ البرنامج المقرر إنتهائها عام 2021 م.

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قد قام خلال شهر ابريل الماضى بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمقر وزارة التنمية المحلية، فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تنمية محافظات الصعيد، بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية.

وأضاف عبدالمنعم أن قرض البنك الدولى والمقدر بقيمة 500 مليون دولار والذى تم منحه لمحافظتى سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة بالمحافظة , مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر 2030"، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد.

 


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