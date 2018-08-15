محافظ سوهاج: توزيع 5 آلاف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة بمركزى البلينا وأخميم

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توزيع 5 آلاف كرتونة سلع غذائية إضافية مقدمة من القوات المسلحة، بمركزى البلينا وأخميم بالمناطق الأكثر احتياجا، بسعر 40 جنيها للكرتونة الوحدة بدلا من 80 جنيها قيمتها الفعلية، وذلك بعد الانتهاء من توزيع 40 ألف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "المحافظ" فى بيان له أنه تم استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق بين الوحدات المحلية لمركز ومدينة أخميم والبلينا والقوات المسلحة، بواقع 3500 كرتونة لمركز البلينا و1500 كرتونة لمركز أخميم، على أن يتم توزيعها بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، تحت إشراف القوات المسلحة، مشيرًا إلى إقبال أهالى ومواطنى سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة، والتى توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.

وأعرب المحافظ عن شكره للقيادة السياسية والقوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية وصندوق تحيا مصر على دعمهم المستمر لأبناء المحافظة والتلاحم مع الشعب المصرى من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على أهمية تنسيق جهود جميع أجهزة المحافظة المختلفة لحل جميع المشكلات والمعوقات المتعلقة بمشروعات الخدمات العامة التى تخدم المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للعمل على راحة المواطنين وتقديم مستوى متميز من الخدمات التى تليق بالمواطن السوهاجى.

ومن جانبه عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا لمناقشة حل المشكلة تعارض توصيل خط الغاز الطبيعى المغذى لمدن صدفة وأبو تيج والغنايم بمحافظة أسيوط من طريق طما/طهطا، وذلك بحضور أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وعلاء عبد الصادق مدير شركة وادى النيل للغاز الطبيعى بأسيوط، وأحمد حسن مهندس شركة وادى النيل للغاز الطبيعى بأسيوط، ووائل ميخائيل مدير إدارة الطرق والنقل بمركز طما.

وأوضح شلبى أن خط الغاز الطبيعى محصور بين ترعتى نجع حمادى والجنابية وأنه جارى إعادة رصف طريق طما/طهطا ورفع كفاءته وتوسعته بنطاق مركز طما، كما تم اقتراح أكثر من مسار بديل لإمرار خط الغاز، على أن يتم دراسة المقترحات البديلة على الطبيعة وبحضور شركة غاز الأقليم ريجاس والوحدة المحلية.